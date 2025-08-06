Раис РТ передал 57 новых школьных автобусов 20 районам республики

В Кукморе прошла торжественная церемония передачи 57 новых школьных автобусов 20 районам республики. Мероприятие с участием руководства региона подчеркивает важность программы обеспечения транспортной доступности образования для детей из отдаленных населенных пунктов.

Как отметили на церемонии, ежедневно по дорогам Татарстана курсируют 822 школьных автобуса, перевозя около 28 тысяч учащихся по 955 маршрутам. В текущем году планируется обновить автопарк на 140 единиц техники.

За последние пять лет в рамках федеральных и региональных программ в республику поступило 567 новых автобусов. Эта системная работа позволяет обеспечивать равный доступ к качественному образованию для всех детей региона, независимо от места их проживания.