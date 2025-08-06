Раис РТ передал 57 новых школьных автобусов 20 районам республики

news_top_970_100
Республика
6 августа 2025  13:46

В Кукморе прошла торжественная церемония передачи 57 новых школьных автобусов 20 районам республики. Мероприятие с участием руководства региона подчеркивает важность программы обеспечения транспортной доступности образования для детей из отдаленных населенных пунктов.

Как отметили на церемонии, ежедневно по дорогам Татарстана курсируют 822 школьных автобуса, перевозя около 28 тысяч учащихся по 955 маршрутам. В текущем году планируется обновить автопарк на 140 единиц техники.

За последние пять лет в рамках федеральных и региональных программ в республику поступило 567 новых автобусов. Эта системная работа позволяет обеспечивать равный доступ к качественному образованию для всех детей региона, независимо от места их проживания.

news_right_column_240_400
Новости
Национальной библиотеке РТ передали в дар коллекцию книг об Абае Кунанбаеве
Раис РТ передал 57 новых школьных автобусов 20 районам республики
В РТ осудили предпринимателя за хищение 306 млн рублей при ремонте спецтехники
Бесплатные консультации психологов пройдут в парках Казани
Трамвай сошел с рельсов в Казани на Серова, движение на трех маршрутах остановлено
Любовь Авдонина: В РТ с 2023 года зафиксировано 4 случая заражения бруцеллёзом
Татары уезжали в Сибирь
Почему инвесторы не спешат в Лаишево?
Почему инвесторы не спешат в Лаишево?