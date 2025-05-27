Раис РТ поздравил жителей республики со 105-летием со дня образования ТАССР

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Республика
27 мая 2025  09:05

27 мая 2025 года Республика Татарстан празднует 105-ю годовщину со дня образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. В этот день в 1920 году был подписан Декрет, заложивший основы государственности татарского народа в составе России.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с этой знаменательной датой через свой Telegram-канал. В обращении глава региона подчеркнул: «Туган көнең белән, газиз Ватаныбыз!» (С Днем рождения, священная земля моя!). К поздравлению было приложено символическое видео, созданное с использованием ИИ, на котором воссоздано историческое событие — подписание Декрета об образовании ТАССР.

Образование ТАССР стало важным этапом в истории татарского народа, создав правовые основы для развития национальной культуры, языка и традиций.

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