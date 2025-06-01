Раис РТ пригласил жителей в парки республики, где пройдут различные мероприятия

С 1 июня в рекреационных зонах республики начинается сезон летних мероприятий, включающий разнообразную программу для всех возрастных категорий. Как сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале, в течение трех летних месяцев в благоустроенных общественных пространствах будут организованы творческие мастер-классы, подвижные игры, литературные встречи и музыкальные выступления.

Глава региона подчеркнул, что масштабная программа благоустройства, реализуемая в республике на протяжении последнего десятилетия, позволила преобразить около 400 общественных территорий. «Мы создали комфортные условия для отдыха, теперь пришло время наполнить эти пространства содержательными событиями», – отметил Минниханов, приглашая жителей и гостей региона активно проводить летний сезон в местных парках.

Согласно анонсированной программе, мероприятия будут проводиться регулярно, охватывая различные направления досуговой деятельности. Особое внимание уделено детскому отдыху – для юных посетителей подготовлены развивающие занятия и игровые программы. Взрослая аудитория сможет принять участие в спортивных состязаниях и культурных событиях.