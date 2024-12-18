Раис РТ в Бухаре обсудил с хокимом строительство нового промпарка

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Россия/Мир
18 декабря 2024  10:36

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, Рустам Минниханов, в ходе рабочей поездки в Бухару, вместе с хокимом области Ботиром Заиповым посетили площадку строительства нового промпарка «Бухарский комплекс развития промышленности». РТ консультирует коллег из Узбекистана в ходе создания промышленного парка.

В настоящий момент в Бухаре возводится несколько корпусов общей площадью более 93 квадратных метров. Планируемый срок сдачи объекта – II квартал следующего года.

Раис РТ дал высокую оценку возможностям укрепления взаимного партнерства между двумя регионами. Также он отметил развивающееся экономическое сотрудничество.

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Раис РТ в Бухаре обсудил с хокимом строительство нового промпарка