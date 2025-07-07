Раис Татарстана посетил международную выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге

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Россия/Мир
7 июля 2025  17:54
Автор:
Елизавета Черкина

 Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках рабочей поездки в Екатеринбург Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с экспозицией 15-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая в этом году проходит под лозунгом «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Крупнейшее отраслевое мероприятие собрало более 40 тысяч участников из 60 стран мира. Среди ключевых направлений выставки - цифровое производство, современная металлообработка, транспортное машиностроение, «умные» городские технологии, промышленный IT-сектор, энергетические решения, инновационные материалы и робототехника.

Особое внимание Раис Татарстана уделил осмотру стенда республики, где представлены новейшие разработки местных производителей. Ранее в этот же день экспозицию Татарстана посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, что подчеркивает значимость республиканских промышленных предприятий для экономики страны.
 

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