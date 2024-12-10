Реконструкция Чеховского рынка в Казани получила экспертное одобрение

Фото: мэрия Казани

Проект по реконструкции Чеховского рынка в Казани успешно прошел экспертизу. Официальное положительное заключение уже опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений».

Застройщиком данного проекта назначено ООО «Чехов-Групп», а подготовка проектной документации была выполнена компанией ООО «Проектория».

Идея реконструкции была одобрена межведомственной комиссией при Президиуме Республики Татарстан в феврале этого года под руководством Рустама Минниханова. В соответствии с проектом, на территории рынка будет создан современный внутренний двор, а на месте прежних стихийных уличных лотков появится новый пристрой. Авторы проекта черпали вдохновение из примера Даниловского рынка в Москве.