Реконструкция Чеховского рынка в Казани получила экспертное одобрение

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Город
10 декабря 2024  10:44

Фото: мэрия Казани

Проект по реконструкции Чеховского рынка в Казани успешно прошел экспертизу. Официальное положительное заключение уже опубликовано в ГИС «Единый государственный реестр заключений».

Застройщиком данного проекта назначено ООО «Чехов-Групп», а подготовка проектной документации была выполнена компанией ООО «Проектория».

Идея реконструкции была одобрена межведомственной комиссией при Президиуме Республики Татарстан в феврале этого года под руководством Рустама Минниханова. В соответствии с проектом, на территории рынка будет создан современный внутренний двор, а на месте прежних стихийных уличных лотков появится новый пристрой. Авторы проекта черпали вдохновение из примера Даниловского рынка в Москве.

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