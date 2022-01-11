 Ректор КФУ Гафуров обжаловал арест по делу об убийстве
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Ректор КФУ Гафуров обжаловал арест по делу об убийстве

Ранее Басманный суд Москвы арестовал ректора до 21 февраля. 

Истории
11 января 2022  17:01
Автор:
Эдуард Салихов

Ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал свой арест по обвинению в причастности к убийству. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

В конце декабря Басманный суд Москвы арестовал ректора до 21 февраля. 

Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан силовыми структурами федерального центра по подозрению в заказном убийстве, которое произошло в августе 1999 года. Ректора КФУ «сдал» лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х — Адыган Саляхов.

Подробнее о том, в каких условиях находился Гафуров и как добирался до Москвы, читайте в материале «Казанских ведомостей».

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