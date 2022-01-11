Ректор КФУ Гафуров обжаловал арест по делу об убийстве

Ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал свой арест по обвинению в причастности к убийству. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

В конце декабря Басманный суд Москвы арестовал ректора до 21 февраля.

Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан силовыми структурами федерального центра по подозрению в заказном убийстве, которое произошло в августе 1999 года. Ректора КФУ «сдал» лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х — Адыган Саляхов.

Подробнее о том, в каких условиях находился Гафуров и как добирался до Москвы, читайте в материале «Казанских ведомостей».