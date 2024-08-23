Реку Казанку засыпят песком для строительства объекта

Власти Татарстана готовятся засыпать часть реки Казанки, несмотря на недавний запрет историков. На этот раз речь идет о создании искусственного земельного участка в районе Кировской дамбы для строительства акватермального комплекса.

Согласно распоряжению кабинета министров РТ, Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подготовит проекты планировки и межевания территории для определения границ будущего участка.

Важно отметить, что эксперты запретили засыпать участки у Казанки площадью 4,2 га, сославшись на наличие объектов культурного наследия. Несмотря на это, власти Татарстана решили продолжить проект, и уже готовится схема засыпки.

Ранее мы писали, что в Казани у Кировской дамбы построят новый акватермальный комплекс. Курорт будет включать в себя бассейны, в том числе под открытым небом. Открытие запланировано на конец 2025 года.