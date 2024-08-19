Рэпер ST станет хедлайнером экстремального мотошоу в Казани

В рамках празднования Дня города и Республики Татарстан в Казани пройдет VI мотофестиваль «Два Кремля». Хедлайнером музыкальной программы фестиваля станет популярный рэпер ST, сообщила на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, которая познакомит их с байк-культурой. Колонна байкеров проедет по центральным улицам города – Кремлевской, Карла Маркса, Вишневского, Проспекту Универсиады, Профсоюзной и Кремлевской дамбе.

Ранее мы писали, что 30 августа Казань отметит День города и Республики Татарстан масштабной праздничной программой. Гостей ждут концерты, фестивали, спортивные мероприятия, выставки.

На главной сцене выступят Дима Билан, группа «Братья Гримм», артисты Казанской городской филармонии и другие звезды.