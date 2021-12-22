Решение о приостановлении членства Гафурова в партии «Единая Россия» может принять местный политсовет

Решение о приостановлении членства Ильшата Гафурова в партии «Единая Россия» может принять местный политсовет. О варианте развития событий «Казанским ведомостям» рассказал источник в партии.

«Когда возбуждается уголовное дело, членство приостанавливается. Как у нас будет информация о возбуждении дела, тогда местный политсовет примет такое решение, но пока у нас его нет», – объяснили нашему изданию.

Напомним, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан по подозрению в организации убийства.