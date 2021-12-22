 Решение о приостановлении членства Гафурова в партии «Единая Россия» может принять местный политсовет
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Решение о приостановлении членства Гафурова в партии «Единая Россия» может принять местный политсовет

На данный момент в партии нет информации о возбуждении уголовного дела в отношении ректора КФУ.

Город
22 декабря 2021  16:41

Решение о приостановлении членства Ильшата Гафурова в партии «Единая Россия» может принять местный политсовет. О варианте развития событий «Казанским ведомостям» рассказал источник в партии.

«Когда возбуждается уголовное дело, членство приостанавливается. Как у нас будет информация о возбуждении дела, тогда местный политсовет примет такое решение, но пока у нас его нет», – объяснили нашему изданию.

Напомним, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан по подозрению в организации убийства.

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