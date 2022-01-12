Рестораторы РТ просят Роспотребнадзор снять ограничения по времени работы общепита

Представители ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана (АРИО) направили письмо в Роспотребнадзор республики. попросив полностью снять ограничения по времени работы для точек общественного питания. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Работники точек общественного питания прошли 100% вакцинацию, также продолжаются усиленные меры профилактики, услуги предоставляются только с предъявлением QR-кода», – объясняет в письме Роспотребнадзору исполнительный директор АРИО Галина Шарафутдинова.

По мнению представителей АРИО, снятие временных ограничений поспособствует вакцинированию населения.

Ранее усилиями ассоциации работа точек общепита была продлена в новогоднюю ночь до 03:00 и до 01:00 в новогодние праздники. И благодаря этим послаблениям рестораторы наблюдали увеличение выручки в 2,5 раза, рассказали в пресс-службе ассоциации.

В то же время, заболеваемость COVID-19 в Татарстане за прошедшую неделю выросла на 6%.