 Рестораторы РТ просят Роспотребнадзор снять ограничения по времени работы общепита
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Рестораторы РТ просят Роспотребнадзор снять ограничения по времени работы общепита

Послабление поспособствует вакцинации и ревакцинации населения, считают рестораторы.

Город
12 января 2022  09:06
Автор:
Ольга Ильина

Представители ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана (АРИО) направили письмо в Роспотребнадзор республики. попросив полностью снять ограничения по времени работы для точек общественного питания. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

«Работники точек общественного питания прошли 100% вакцинацию, также продолжаются усиленные меры профилактики, услуги предоставляются только с предъявлением QR-кода», – объясняет в письме Роспотребнадзору исполнительный директор АРИО Галина Шарафутдинова.

По мнению представителей АРИО, снятие временных ограничений поспособствует вакцинированию населения.

Ранее усилиями ассоциации работа точек общепита была продлена в новогоднюю ночь до 03:00 и до 01:00 в новогодние праздники. И благодаря этим послаблениям рестораторы наблюдали увеличение выручки в 2,5 раза, рассказали в пресс-службе ассоциации.

В то же время, заболеваемость COVID-19 в Татарстане за прошедшую неделю выросла на 6%.

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