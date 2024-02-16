Ретро-матч завершился для «Ак Барса» победой

Казанская команда «Ак Барс» вышла на ретро-матч против магнитогорского «Металлурга». Игра завершилась в пользу «красно-зеленых» со счетом в 2:1. Победные шайбы забросили Александр Радулов и Семен Кошелев.

Однако «Металлург» все равно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» идет на три строчки ниже.

В субботу татарстанцы сыграют против москвичей – встретятся со «Спартаком».

Ранее мы писали, что белая форма, в которой хоккеисты вышли на лед, с фирменными узорами и надписью «KAZAN» на плечах в сочетании с классическими гетрами отсылает к последнему сезону «Ак Барса» во Дворце спорта.

«Ретро-матч – это дань уважения своей истории», – заявил тренер команды Юрий Бабенко.