Ретро-матч завершился для «Ак Барса» победой

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Спорт
16 февраля 2024  08:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанская команда «Ак Барс» вышла на ретро-матч против магнитогорского «Металлурга». Игра завершилась в пользу «красно-зеленых» со счетом в 2:1. Победные шайбы забросили Александр Радулов и Семен Кошелев.

Однако «Металлург» все равно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» идет на три строчки ниже. 

В субботу татарстанцы сыграют против москвичей – встретятся со «Спартаком».

Ранее мы писали, что белая форма, в которой хоккеисты вышли на лед, с фирменными узорами и надписью «KAZAN» на плечах в сочетании с классическими гетрами отсылает к последнему сезону «Ак Барса» во Дворце спорта.

«Ретро-матч – это дань уважения своей истории», – заявил тренер команды Юрий Бабенко.

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