Ревизоры проверили 52 тысячи пассажиров электротранспорта в Казани

На прошлой неделе контролеры МУП «Метроэлектротранс» проверили более 52 тысяч пассажиров в Казани. Рейды прошли в 1246 единицах общественного транспорта.

В результате выявлено 462 безбилетника, что составляет всего 0,8% от общего числа проверенных пассажиров.

«Метроэлектротранс» напоминает пассажирам о необходимости оплачивать проезд в течение одной остановки. В случае отказа от оплаты проезда контролер имеет право высадить пассажира на ближайшей остановке или вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы писали, что руководитель исполкома Казани Ильдар Шакиров предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его мнению, это позволит повысить правосознание пассажиров и сделать бескондукторную систему более эффективной. Таким образом, теперь придётся заплатить не 300 рублей, а 2,5 тысячи рублей.