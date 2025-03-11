Резкое снижение выдачи ипотечных кредитов в Татарстане в январе 2025 года

В январе 2025 года в Татарстане зафиксировано значительное сокращение выдачи ипотечных кредитов. Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, в первый месяц года было оформлено чуть более 1000 кредитов на приобретение жилья. Это в 2,7 раза меньше, чем в январе 2024 года, когда было выдано 2700 ипотечных займов.

За период с января 2024 по январь 2025 года в республике было одобрено 48,7 тысяч ипотечных кредитов. Наибольшая активность на рынке ипотеки наблюдалась в июне 2024 года, когда было выдано 7800 кредитов. Этот всплеск был связан с завершением программы государственной поддержки, которая стимулировала спрос на жилье.

Для сравнения, даже в январе 2019 года, до начала так называемого «ипотечного бума», объем выдачи кредитов составлял 3000 займов, что почти в три раза превышает показатели января 2025 года.