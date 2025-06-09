Римма Садыкова попросила Рустама Минниханова принять участие в выборах Раиса РТ

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Республика
9 июня 2025  16:40
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня, в день социального работника, Рустам Минниханов проводил встречу в центре реабилитации «Восхождение» с координаторами фонда «Защитники Отечества». В ходе чаепития, супруга одного из бойцов СВО, а по совместительству один из координаторов фонда Римма Садыкова передала привет с фронта Рустаму Минниханову, а еще выразила надежду на то, что тот станет баллотироваться на пост Раиса ближайшей осенью.

«Вы наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в престоящих выборах», - высказалась она.

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