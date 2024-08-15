Какие меры поддержки помогут собрать ребенка в школу

Подготовка к новому учебному году — затратное мероприятие для семейного бюджета. В 2024 году федеральных выплат к школе не предусмотрено, однако родители школьников могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки.
Материнский капитал: выплата остатка до 10 тысяч рублей
По информации «Известий», семьи, не использовавшие или не полностью израсходовавшие материнский капитал, могут получить его остаток единовременной выплатой до 10 тысяч рублей. Уведомление о праве на выплату поступит от Социального фонда России, никаких дополнительных документов собирать не нужно.
Социальный контракт
Малоимущие семьи могут заключить с органами соцзащиты социальный контракт и получить помощь в виде денежных выплат или приобретения необходимых товаров, в том числе школьной формы. Взамен необходимо будет трудоустроиться, открыть свое дело или наладить личное подсобное хозяйство. Срок действия контракта — от 3 до 12 месяцев.
Региональные выплаты
Многие регионы России оказывают семьям дополнительную материальную поддержку к школе. Выплаты могут получить:
- Малоимущие и нуждающиеся семьи
- Многодетные семьи
- Семьи участников СВО
- Семьи переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
- Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и семьи с родителями-инвалидами
- Одинокие родители
Размер выплат и требования к получателям устанавливаются на региональном уровне.
«Собери ребёнка в школу»
Помимо выплат, семьи могут воспользоваться помощью акции «Собери ребенка в школу» — она реализуется для детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников СВО и других категорий граждан.
Например, сегодня утром Раис Татарстана Рустам Минниханов передал рюкзаки со школьными принадлежностями будущим первоклассникам в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.
Ранее казанским родителям дали советы, как выбрать идеальную школьную форму для первоклассника.