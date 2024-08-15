Какие меры поддержки помогут собрать ребенка в школу

Подготовка к новому учебному году — затратное мероприятие для семейного бюджета. В 2024 году федеральных выплат к школе не предусмотрено, однако родители школьников могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки.

Материнский капитал: выплата остатка до 10 тысяч рублей

По информации «Известий», семьи, не использовавшие или не полностью израсходовавшие материнский капитал, могут получить его остаток единовременной выплатой до 10 тысяч рублей. Уведомление о праве на выплату поступит от Социального фонда России, никаких дополнительных документов собирать не нужно.

Социальный контракт

Малоимущие семьи могут заключить с органами соцзащиты социальный контракт и получить помощь в виде денежных выплат или приобретения необходимых товаров, в том числе школьной формы. Взамен необходимо будет трудоустроиться, открыть свое дело или наладить личное подсобное хозяйство. Срок действия контракта — от 3 до 12 месяцев.

Региональные выплаты

Многие регионы России оказывают семьям дополнительную материальную поддержку к школе. Выплаты могут получить:

Малоимущие и нуждающиеся семьи

Многодетные семьи

Семьи участников СВО

Семьи переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и семьи с родителями-инвалидами

Одинокие родители

Размер выплат и требования к получателям устанавливаются на региональном уровне.

«Собери ребёнка в школу»

Помимо выплат, семьи могут воспользоваться помощью акции «Собери ребенка в школу» — она реализуется для детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников СВО и других категорий граждан.

Например, сегодня утром Раис Татарстана Рустам Минниханов передал рюкзаки со школьными принадлежностями будущим первоклассникам в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.

Ранее казанским родителям дали советы, как выбрать идеальную школьную форму для первоклассника.