Какие меры поддержки помогут собрать ребенка в школу

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Россия/Мир
15 августа 2024  15:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Подготовка к новому учебному году — затратное мероприятие для семейного бюджета. В 2024 году федеральных выплат к школе не предусмотрено, однако родители школьников могут рассчитывать на другие виды государственной поддержки. 

Материнский капитал: выплата остатка до 10 тысяч рублей

По информации «Известий», семьи, не использовавшие или не полностью израсходовавшие материнский капитал, могут получить его остаток единовременной выплатой до 10 тысяч рублей. Уведомление о праве на выплату поступит от Социального фонда России, никаких дополнительных документов собирать не нужно. 

Социальный контракт

Малоимущие семьи могут заключить с органами соцзащиты социальный контракт и получить помощь в виде денежных выплат или приобретения необходимых товаров, в том числе школьной формы. Взамен необходимо будет трудоустроиться, открыть свое дело или наладить личное подсобное хозяйство. Срок действия контракта — от 3 до 12 месяцев. 

Региональные выплаты

Многие регионы России оказывают семьям дополнительную материальную поддержку к школе. Выплаты могут получить:

  • Малоимущие и нуждающиеся семьи
  • Многодетные семьи
  • Семьи участников СВО
  • Семьи переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
  • Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и семьи с родителями-инвалидами
  • Одинокие родители

 

Размер выплат и требования к получателям устанавливаются на региональном уровне.

«Собери ребёнка в школу» 

Помимо выплат, семьи могут воспользоваться помощью акции «Собери ребенка в школу» — она реализуется для детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников СВО и других категорий граждан.

Например, сегодня утром Раис Татарстана Рустам Минниханов передал рюкзаки со школьными принадлежностями будущим первоклассникам в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района.

Ранее казанским родителям дали советы, как выбрать идеальную школьную форму для первоклассника.

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