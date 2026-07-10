Роспотребнадзор одобрил ещё шесть пляжей в Татарстане – Казань снова не в списке

Число официально разрешённых для купания пляжей в республике выросло с 7 до 13. По данным Роспотребнадзора РТ, санитарно-эпидемиологические заключения получили места отдыха в Набережных Челнах, Нижнекамске, Заинске, Альметьевске, Зеленодольске, Нурлате, Чистополе, Елабуге, Мамадыше, Камском Устье, Карабаше, а также в Буинском и Алькеевском районах.

Список пополнили «Кондурча» в Нурлате, городской пляж и комплекс на Вятке в Мамадыше, «Сувар» в Алькеевском районе, «Комсомолец» в Зеленодольске, «Лето» в Карамалке, а также пляж на Городском озере в Альметьевске. Мониторинг качества воды проводится каждые десять дней.

При этом в Казани по-прежнему не осталось пляжей, пригодных для купания. Вода не соответствует нормативам на «Большом Лебяжьем», «Локомотиве», «Нижнем Заречье» и озере Глубокое. В Роспотребнадзоре настоятельно не рекомендуют отдыхать в местах без разрешительных документов или с некачественной водой.