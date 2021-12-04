Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила о мерах профилактики из-за возникновения нового штамма коронавируса — омикрон.

Она отметила, что из-за нового штамма усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах. Патяшина назвала страны, через которые преимущественно вероятен завоз инфекции в Россию — Турция, Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты.

Из-за усиления контроля в Татарстане уже досмотрено четыре грузовых рейса, прибывших из Китая, обследовано 26 членов экипажа, прибывших из Китая, и 14 жителей, приехавших из Великобритании и Израиля.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон».

Подробнее о том, затормозит ли вакцинация омикрон-штамм в Татарстане, читайте в нашем материале.