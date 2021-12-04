 Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон
news_header_top_970_100

Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон

Из-за усиления контроля в Татарстане уже досмотрено четыре грузовых рейса, прибывших из Китая.

Полезное
4 декабря 2021  13:34
Автор:
Эдуард Салихов

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила о мерах профилактики из-за возникновения нового штамма коронавируса — омикрон.

Она отметила, что из-за нового штамма усилен санитарно-карантинный контроль в аэропортах. Патяшина назвала страны, через которые преимущественно вероятен завоз инфекции в Россию — Турция, Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. 

Из-за усиления контроля в Татарстане уже досмотрено четыре грузовых рейса, прибывших из Китая, обследовано 26 членов экипажа, прибывших из Китая, и 14 жителей, приехавших из Великобритании и Израиля. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон».

Подробнее о том, затормозит ли вакцинация омикрон-штамм в Татарстане, читайте в нашем материале.

Новости
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон
Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
Казанский зоопарк признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе
В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом
Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек
В Татарстане за сутки ковидом заразились 234 человека
Челнинцы жалуются на безосновательное списание денег с транспортных карт