Роспотребнадзор сообщил, что ни один пляж в РТ не подходит для купания

По данным регионального Роспотребнадзора, на текущий момент ни один водоём в республике не соответствует требованиям для безопасного купания. Как сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе», специалисты продолжают еженедельный мониторинг качества воды в потенциальных местах отдыха.

«Для открытия пляжного сезона необходимо получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, которого пока нет ни у одной зоны отдыха», – подчеркнула представитель надзорного органа. Актуальная информация о разрешённых местах купания еженедельно публикуется на официальном сайте управления.

В Роспотребнадзоре напоминают, что купание в непроверенных водоёмах может представлять опасность для здоровья. Ведомство продолжает контроль за состоянием водных объектов, чтобы обеспечить безопасный отдых жителей и гостей республики в летний период.