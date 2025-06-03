Роспотребнадзор сообщил, что ни один пляж в РТ не подходит для купания

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Республика
3 июня 2025  14:20

По данным регионального Роспотребнадзора, на текущий момент ни один водоём в республике не соответствует требованиям для безопасного купания. Как сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе», специалисты продолжают еженедельный мониторинг качества воды в потенциальных местах отдыха.

«Для открытия пляжного сезона необходимо получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, которого пока нет ни у одной зоны отдыха», – подчеркнула представитель надзорного органа. Актуальная информация о разрешённых местах купания еженедельно публикуется на официальном сайте управления.

В Роспотребнадзоре напоминают, что купание в непроверенных водоёмах может представлять опасность для здоровья. Ведомство продолжает контроль за состоянием водных объектов, чтобы обеспечить безопасный отдых жителей и гостей республики в летний период.

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