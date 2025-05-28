Роспотребнадзор Татарстана за 2024 год наложил штрафов на 14,22 млн рублей

По результатам контрольных мероприятий в 2024 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан выявлены нарушения у 4 656 хозяйствующих субъектов. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 14,22 млн рублей, при этом 95,3% постановлений о штрафах были добровольно исполнены нарушителями, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

В ходе проверок инспекторы выдали 4 318 предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, что составляет 99,4% от общего числа вынесенных постановлений. По инициативе ведомства судами было принято решение о временном приостановлении деятельности 63 предприятий-нарушителей.

Судебная статистика показывает высокую эффективность исковой работы Управления: из 130 поданных в суд заявлений о понуждении к исполнению санитарных норм 111 были удовлетворены. В 19 случаях суды отказали в удовлетворении исков в связи с добровольным устранением нарушений ответчиками в ходе судебного процесса.

Представители Управления отмечают, что проведенная работа способствовала значительному улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и повышению правовой дисциплины среди предпринимателей. В текущем году контрольные мероприятия будут продолжены с акцентом на профилактику нарушений.