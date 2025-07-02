Росреестр рассказал, как сохранить участок при невозможности проживания

В Росреестре Татарстана состоялась горячая линия, посвященная вопросам применения федерального закона № 307-ФЗ. Он устанавливает трехлетний срок для освоения земельных участков в границах населённых пунктов, садовых и огородных товариществ, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Одним из актуальных вопросов поступил от человека, унаследовавшего земельный участок с жилым домом. Несмотря на то, что дом пригоден для проживания, у этого человека меня нет возможности там проживать и пользоваться приусадебным участком. Какие условия надо соблюсти, чтобы землю не изъяли? Заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Аделя Хазеева разъяснила, что для сохранения прав на участок собственнику необходимо поддерживать дом в пригодном для проживания состоянии: не допускать разрушения крыши, стен, оконных конструкций. Также требуется содержать участок в порядке - удалять мешающие использованию деревья и кустарники.

