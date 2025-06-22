Росреестр Татарстана подвел итоги земельного контроля за пять месяцев

За первые пять месяцев 2025 года инспекторы Росреестра провели масштабные проверки земельных участков в Татарстане, обследовав территорию площадью свыше 170 тысяч гектаров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе 4300 контрольных мероприятий особое внимание уделялось профилактике нарушений.

Современные технологии значительно расширили возможности надзора. С помощью беспилотников специалисты провели аэрофотосъёмку 23 кадастровых кварталов в четырёх районах республики, что позволило оперативно проверить около 6 тысяч участков общей площадью более 2 тысяч гектаров.

«Несмотря на частичное снятие ограничений на контрольные мероприятия, мы сохраняем профилактический подход, – пояснил заместитель руководителя управления Линар Гатин. – Все действия, требующие взаимодействия с землепользователями, согласовываются с прокуратурой».

Результаты работы впечатляют: выявлено 95 незаконных карьеров и 29 свалок ТБО. Совместно с Россельхознадзором удалось вернуть в сельскохозяйственный оборот около 4 тысяч гектаров ценных земель.

В рамках профилактики нарушений инспекторы направили землепользователям около 4 тысяч предостережений и вынесли 14 обязательных к исполнению предписаний. Такой комплексный подход позволяет не только выявлять, но и предотвращать нарушения земельного законодательства в регионе.