Росреестр Татарстана рассказал о сервисе «Перепланировка и перевод помещений» на Госуслугах

На портале госуслуг доступна жизненная ситуация, помогающая изменить статус или конфигурацию помещения в многоквартирном доме. С её помощью можно перевести квартиру в нежилой фонд или обратно, а также оформить перепланировку или переустройство.

Сервис формирует персональный план работ, подсказывает особенности процедур и позволяет отслеживать статус. При соблюдении всех требований и наличии согласования исполкома заявление можно подать онлайн.

Сервис разработан в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей». Он объединяет необходимые услуги в одном месте, избавляя от визитов в разные ведомства.