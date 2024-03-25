Россия взяла реванш у сербов за поражение трехлетней давности

Соперники встретились впервые с ноября 2020 года, когда Сербия на домашнем поле не оставила россиянам шансов в матче Лиги наций (0:5). Спустя три года наша сборная взяла реванш, сыграв против самого сильного соперника за период отстранения от международных турниров.

Последний раз национальная команда под руководством Валерия Карпина собиралась в ноябре прошлого года. Тогда сборная России в Волгограде буквально уничтожила 169-ю команду мира по рейтингу FIFA - Кубу. Сербы в том же месяце провели контрольный матч с Бельгией (0:1), а затем завершили отбор на Евро-2024 домашней ничьей с Болгарией (2:2). 14 очков, набранных в восьми играх отборочного этапа, сборной Сербии хватило для выхода в финальную стадию турнира со второй строчки.

Традиционно Россия неплохо проводила очные матчи с сербами. Если вынести за скобки период, когда существовала Югославия, то до минувшего четверга сборные встретились шесть раз при трех победах России, двух ничейных исходах и одном поражении. С учетом югославского и советского периода в 30 играх различного формата Россией/СССР было одержано 16 побед при 10 ничьих и четырех поражениях. Самым сокрушительным поражением стал унизительный разгром команды Черчесова в 2020-м, когда к 64-й минуте в воротах россиян побывало пять безответных мячей. Та встреча фактически стала закатом специалиста на посту главного тренера.

Первый матч 2024 года был важен с точки зрения уровня соперника. Сербия - не только участник грядущего Евро, но и 32-я команда рейтинга FIFA. На контрольную игру в Москву тренерский штаб сербов привез ключевых звезд: Александара Митровича, Душана Тадича, Сергея Милинковича-Савича и других. Футбольный вечер в столице обещал быть интересным, и уже на 21-й минуте Милан Гайич схватил руками Даниила Хлусевича в пределах штрафной. Арбитры отсмотрели эпизод с помощью VAR, серб получил прямую красную карточку за фол последней надежды, а Антон Миранчук реализовал пенальти.

Довольно быстро команда Карпина удвоила свое преимущество. Головин выполнил подачу с приятной позиции, Константин Тюкавин навязал борьбу в гостевой вратарской, где защитник сербов не особо удачно обработал мяч. Рикошет в направлении неприкрытого Максима Осипенко - и защитник делает счет 2:0. Но даже при численном меньшинстве сербы смогли опасно огрызнуться: на 40-й минуте Душан Тадич создал острейший момент для Луки Йовича - Сафонов не без труда потащил мяч из верхнего угла.

Во втором тайме россияне еще дважды огорчили сербов. На 55-й минуте Алексей Миранчук оформил гол, а в добавленное время Иван Сергеев довел счет до не вполне приличного.

Второй контрольный матч сборной за эту весну должен был состояться 25 марта, но был отменен из-за трагических событий в Московской области. Соперником по данному спаррингу был Парагвай, при этом стороны не поставили крест на встрече - по соглашению матч может состояться в другой период времени. Пока же сбор национальной команды завершен досрочно, игроки вернулись в расположение клубов.