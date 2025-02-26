Россиян ждут уникальные астрономические события: парад планет, «кровавая Луна» и солнечное затмение

В ближайшие недели жители России смогут наблюдать редкие астрономические явления, включая парад планет, «кровавую Луну» и частное солнечное затмение. Об этом сообщил Евгений Бурмистров, преподаватель астрономии и заместитель директора Политехнической школы Пермского политеха. Его слова приводит пресс-служба вуза.

Парад планет

28 февраля после захода солнца произойдет редкое выравнивание семи планет Солнечной системы: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в линию на ночном небе. Благодаря новолунию, которое наступит в эту же ночь, условия для наблюдения будут идеальными — даже слабосветящиеся объекты станут заметны. Венера, Юпитер и Меркурий будут видны на западе, а Марс — на востоке. Однако для наблюдения Урана, Сатурна и Нептуна потребуется бинокль или телескоп.

Бурмистров пояснил, что одновременное нахождение нескольких планет по одну сторону от Солнца происходит довольно часто, но выравнивание большинства или всех планет — явление гораздо более редкое. Парад пяти или шести планет называют большим выравниванием, причем пятипланетные встречаются чаще, чем шестипланетные. А вот выстраивание сразу семи планет — это исключительное событие, которое случается крайне редко.

«Кровавая Луна»

14 марта можно будет наблюдать Луну с насыщенным красноватым или медовым оттенком. Это явление известно как «кровавая Луна». Затмение будет видно в вечернее время на большей части территории России при условии ясной погоды. Для наблюдения не требуется специального оборудования. Такой цвет Луна приобретает из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере: короткие волны (синие и фиолетовые) рассеиваются, а длинные (красные и оранжевые) достигают поверхности Луны.

Частное солнечное затмение

29 марта ожидается частное солнечное затмение, когда Луна закроет часть солнечного диска. Явление можно будет увидеть в некоторых регионах России, особенно в северных и восточных частях страны. Для безопасного наблюдения необходимо использовать специальные солнечные фильтры или очки, предназначенные для просмотра солнечных затмений.

Исчезновение колец Сатурна

В марте 2025 года произойдет необычное астрономическое событие: кольца Сатурна временно исчезнут из поля зрения. Как объяснил Бурмистров, это связано с тем, что кольца окажутся повернуты к Земле строго «краем», что сделает их практически невидимыми. В течение следующих нескольких лет кольца снова станут хорошо различимы.

Метеорные потоки

Весной 2025 года можно будет наблюдать два основных метеорных потока: Лириды и Эта-Аквариды. Лириды будут активны с 16 по 25 апреля, а их пик придется на ночь с 21 на 22 апреля, когда можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Период активности Эта-Акварид начнется 19 апреля и продлится до 28 мая, с пиком в ночь с 5 на 6 мая, когда интенсивность достигнет 50 метеоров в час.

Эти астрономические события станут настоящим подарком для любителей космоса и позволят насладиться красотой ночного неба в его самом впечатляющем виде.