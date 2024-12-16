Россияне массово покупают змей в преддверии Нового года 2025

Перед наступлением нового года интерес россиян к покупке живых змей значительно возрос. В середине декабря наблюдается увеличение спроса на 300%, причем наиболее популярными видами стали маисовые полозы, калифорнийские молочные змеи и королевские питоны. Эти змеи завоевали популярность благодаря своему яркому окрасу и компактным размерам, как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на зоомагазины.

"Еще неделю назад я бы сказал, что покупка не спешит, и желающих не так много. А сегодня у меня уже купили четырех змей. Ажиотаж действительно заметен — осталось меньше десяти экземпляров. Говоря о желающих сделать такой подарок, можно выделить два типа: те, кто предпочитает агрессивных змей, и те, кто выбирает более дружелюбных. Большинство останавливает свой выбор на мирных видах, которые не представляют угрозы", — делится информацией один из продавцов.

Цена на королевских питонов начинается от 35 тысяч рублей, а полозы стоят от 32 тысяч рублей. В то время как на платформе Avito можно найти змей по цене от 2,5 тысячи рублей.

Эксперты связывают растущий интерес к живым змеям с тем, что символ 2025 года символизирует благополучие в различных аспектах жизни. По китайскому календарю 2025 год будет годом зеленой деревянной змеи. В китайской культуре змеи воспринимаются как маленькие драконы, и их ассоциируют с мудростью, грацией и трансформацией.