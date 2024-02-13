Россияне не внесли Казань в перечень городов, где хотели бы жить на пенсии

Соотечественники рассказали, куда хотели бы переехать жить на пенсии.

На первое место опрошенные поставили Сочи (26%), далее идут Краснодар (19%) и Анапа (18%). Интересно, что сочинская популярность выросла на 3% по сравнению с результатами опроса прошлого года, сообщает РБК.

Больше остального людям оказались выжными климат, благоустройство, близость к морю, спокойный темп жизни и развитие инфраструктуры.

В топ-10 также вошли Минеральные Воды (15%), Санкт-Петербург (14%), Пятигорск (13%), Ессентуки (13%), Москва (12%), Кисловодск (10%) и Калининград (9%).