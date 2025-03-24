Рост спроса на специалистов в халяль-индустрии Татарстана достиг 72%

В 2024 году компании Татарстана, работающие по стандартам халяль, опубликовали около 600 вакансий для различных специалистов, что на 72% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК Татарстан директор hh.ru Поволжье. Аналитики «Авито Работы» отмечают рост на 49% в регионе и на 75% по всей России.

В прошлом году в республике было размещено 15% от общероссийского числа вакансий в халяль-сфере, как сообщил РБК Татарстан региональный представитель «Авито Работы» в РТ Наиль Хафизов. По данным HeadHunter, эта доля составила 48%. В Приволжском федеральном округе, включающем 14 регионов, на Татарстан пришлось 77% вакансий в халяль-индустрии.

«Наиболее востребованными специалистами в халяль-сфере остаются повара, которых приглашают в заведения общепита, цеха по производству готовой еды в супермаркетах, службы доставки блюд, на предприятия по выпуску полуфабрикатов и т.д. В топ-5 также входят упаковщики, продавцы-кассиры, пекари и кассиры», — отметил Хафизов.

Слово «халяль» переводится с арабского как «дозволенное» и используется для обозначения всего, что разрешено в исламе. Постепенно сформировалась целая индустрия, охватывающая различные отрасли: от пищевой промышленности до банковского сектора и туризма. Продукцию «халяль» приобретают не только мусульмане, но и люди, не связанные с исламом.