Рост заболеваемости раком в Казани: статистика и тенденции

За последние десять лет в Казани зафиксирован значительный рост заболеваемости онкологическими заболеваниями – показатель увеличился на 31%. Однако, несмотря на это, смертность от рака снизилась на 17%. Такие данные представил Владимир Филатов, руководитель городского управления здравоохранения. По его мнению, это свидетельствует о повышении качества ранней диагностики и своевременного начала лечения.

В ходе регулярных медицинских осмотров чаще всего выявляются случаи рака молочной железы. На втором месте находятся онкологические заболевания органов пищеварения, причем около 80% из них составляют случаи колоректального рака. Третье место занимают новообразования кожи, а четвертое – рак предстательной железы.

В Татарстане за прошедший год онкологический диагноз был поставлен 19 452 пациентам, что на 7,2% превышает показатели предыдущего года. Несмотря на снижение смертности от рака, онкологические заболевания остаются второй по значимости причиной смертности в регионе (15,9%). Лидирующее место занимают болезни системы кровообращения.