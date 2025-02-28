Рождаемость в России: стабильность с небольшим ростом в отдельных регионах

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Россия/Мир
28 февраля 2025  15:50

По предварительным данным, суммарный коэффициент рождаемости в России в 2024 году остался практически на уровне 2023 года и составил 1,4. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства.

Несмотря на общую стабильность, в 18 регионах страны наблюдается положительная динамика рождаемости, включая области Центральной России и Северо-Западного федерального округа.

Также зафиксирован рост числа третьих и последующих детей, родившихся в 2024 году, на 1,1% по сравнению с предыдущим годом.

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Рождаемость в России: стабильность с небольшим ростом в отдельных регионах
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