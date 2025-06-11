РПЛ представила медиарейтинг лиги

РПЛ опубликовала медиарейтинг лиги, который учитывает показатели в социальных сетях и бонусные баллы. По первому показателю казанский клуб разделил девятое место с «Крыльями Советов» (142), а лидирует в лиге «Спартак» (265). По бонусным баллам «Рубин» стал шестым с 660 баллами, первая строчка досталась махачкалинскому «Динамо» (820).

В итоговой таблице рейтинга казанский клуб стал шестым (382,6). Первое место у московского «Динамо» (513,4), а в тройку вошли «Краснодар» (505,9) и «Динамо» из Махачкалы (483,9). По итогам медиарейтинга «Рубин» получит дополнительные 22 млн рублей призовых выплат.