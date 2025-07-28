РТ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве

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Республика
28 июля 2025  20:30

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Игорь Артемьев подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ направлен на развитие биржевой торговли в регионе.

Соглашение предусматривает внедрение современных биржевых механизмов для татарстанских предприятий, включая цифровизацию торговых операций и применение биржевых индексов. Это позволит компаниям республики расширить деловые контакты и оптимизировать издержки.

Особое внимание стороны уделили развитию исламских финансовых инструментов, включая товарную мурабаху. Как отметил Артемьев, это укрепит связи с мусульманскими странами. Минниханов подчеркнул, что сотрудничество будет способствовать созданию прозрачной конкурентной среды и подготовке квалифицированных кадров.

СПбМТСБ - ведущая товарная биржа России, на которой торгуется треть нефтепродуктов страны. Соглашение открывает новые возможности для татарстанских производителей на российском и международном рынках.

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