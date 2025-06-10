РТ получила 14,7 млрд рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов

По данным Министерства финансов Республики Татарстан, на начало июня 2025 года в региональный бюджет поступило 14,7 млрд рублей целевых трансфертов из федерального центра. Это составляет 21,1% от общего объема запланированных поступлений, который в текущем году превысит 70 млрд рублей.

Основная часть полученных средств распределена по трем ключевым направлениям: 8,6 млрд рублей выделены в форме субсидий, 3,6 млрд рублей поступили как субвенции, а 2,3 млрд рублей направлены в категорию иных межбюджетных трансфертов. Дополнительно республика получила 165,8 млн рублей из федеральных фондов.

Как подчеркивают в ведомстве, все перечисленные средства носят строго целевой характер и будут направлены на финансирование социально значимых программ, включая развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и поддержку предпринимательства.

Ожидается, что оставшиеся 55,3 млрд рублей поступят в бюджет республики до конца года поэтапно, по мере выполнения ключевых показателей федеральных проектов.