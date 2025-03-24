РТ получит 2,7 млрд рублей на развитие технологий беспилотников

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Республика
24 марта 2025  18:04

Республика Татарстан вошла в число регионов-победителей конкурсного отбора на создание научно-производственных центров для испытаний и развития технологий гражданских беспилотных авиационных систем (БПЛА). В 2026 году на эти цели республика получит 2,7 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Финансирование выделяется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и комплектующих», который является частью нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

В 2025 году субсидии в размере 4 млрд рублей получат 7 регионов.

В 2026 году общий объем финансирования составит 10 млрд рублей, из которых 2,7 млрд направят в Татарстан.

В 2027 году на развитие центров БПЛА планируется выделить свыше 7 млрд рублей.

Помимо Татарстана, в список победителей вошли:

  • Республики: Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Якутия
  • Края: Пермский
  • Области: Калужская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Рязанская, Тульская, Ярославская

Отбор проводился на платформе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Создание научно-производственного центра позволит республике:

  • Ускорить разработку и внедрение новых технологий в сфере гражданских БПЛА.
  • Развивать кооперацию между наукой и промышленностью.
  • Укрепить позиции региона как одного из лидеров в области инноваций и высоких технологий.

Эксперты отмечают, что инвестиции в беспилотные системы открывают новые возможности для логистики, сельского хозяйства, мониторинга инфраструктуры и экологии.

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