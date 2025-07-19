РТ получит федеральную поддержку на 727 млн руб. для развития СПГ-машиностроения

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Республика
19 июля 2025  17:06

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Татарстану субсидии в размере 727 млн рублей на строительство в Зеленодольске комплекса по производству крупнотоннажных компрессоров для сжиженного природного газа (СПГ). Проект реализует Казанский завод компрессорного машиностроения («Казанькомпрессормаш»), входящий в «Группу ГМС».

Финансирование будет направлено на создание инженерной инфраструктуры, включая электроснабжение и подстанцию. Как отметил Мишустин, этот проект не только удовлетворит растущий спрос на СПГ-оборудование, но и укрепит технологический суверенитет России, а также расширит возможности экспорта российского газа.

Согласно документу, реализация инициативы позволит создать более 50 рабочих мест и привлечь свыше 6,1 млрд рублей инвестиций. Большую часть расходов (92%) покроет федеральный бюджет, оставшиеся 8% возьмет на себя республика. Минпромторг обязан в течение месяца заключить соглашение с властями Татарстана и обеспечить контроль за целевым использованием средств. Отчет ведомства должен быть представлен до 1 февраля 2026 года.

Производственный комплекс разместится на участке площадью 5,5 гектара, приобретенном «Казанькомпрессормашем». Предприятие сможет выпускать до 12 компрессоров в год, включая одновременную сборку трех агрегатов.

Этот проект также направлен на импортозамещение: новое оборудование заменит технику зарубежных компаний, таких как Baker Hughes, Mitsubishi и SBW, в проектах «Газпрома» и «НОВАТЭКа». Ранее вопрос о субсидии обсуждался на заседании правительства 17 июля.

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