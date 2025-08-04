РТ расширяет программу неонатального скрининга благодаря дополнительному финансированию

В 2025 году Татарстан значительно увеличит объемы обследования новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. Общий бюджет программы скрининга достигнет 100,6 млн рублей после дополнительных вливаний из федеральной казны.

Согласно данным Минфина республики, изначально запланированные 84,6 млн рублей были дополнены 9,3 млн рублей федеральных средств. В соответствии с принципом софинансирования (58% от федерального бюджета), регион направит еще 6,7 млн рублей из собственных резервов.

Это позволит охватить большее количество младенцев жизненно важными исследованиями в первые дни жизни. Расширенная программа скрининга соответствует общероссийскому курсу на развитие профилактической медицины и ранней диагностики генетических патологий.