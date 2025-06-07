РТ расширяет участие в федеральном проекте по повышению производительности труда

Республика Татарстан продолжает активно участвовать в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». С начала 2025 года к программе присоединились 46 предприятий, что увеличило общее число участников до 310 организаций.

Согласно данным Министерства промышленности и торговли РТ, наибольшую активность проявляют предприятия обрабатывающей промышленности (52,3% участников), сельского хозяйства (21,6%) и строительного сектора (15,2%). Республика стабильно сохраняет лидерские позиции по количеству вовлеченных в проект компаний.

Эксперты отмечают значительный потенциал для дальнейшего расширения программы, особенно в экономических зонах и промышленных кластерах с развитой инфраструктурой. По оценкам специалистов, более 1 000 предприятий региона могли бы воспользоваться возможностями проекта для оптимизации производственных процессов, снижения издержек и повышения квалификации персонала.

Важным преимуществом программы является ее финансирование из государственного бюджета, что позволяет компаниям модернизировать производство без дополнительной финансовой нагрузки. Основное требование для участия — объем выручки: от 400 млн рублей для промышленных предприятий и от 180 млн рублей для организаций туристической сферы.

Заявки на участие принимаются через специализированную ИТ-платформу Производительность.рф, где также можно получить подробную информацию о условиях и преимуществах проекта.