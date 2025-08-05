РТ в 2025 году может перевыполнить план по вводу жилья в 3,26 млн кв. м

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Республика
5 августа 2025  17:55

Республика Татарстан демонстрирует высокие темпы жилищного строительства – на сегодняшний день уже введено 2,3 млн кв. метров из запланированных на год 3,26 млн. Как заявил министр строительства РТ Марат Айзатуллин, текущие показатели позволяют рассчитывать не только на выполнение, но и на перевыполнение годового плана, приводит его слова РБК «Татарстан».

Особенно активно развивается индивидуальное жилищное строительство, где показатели уже превысили ожидания. В сегменте многоквартирных домов сдано 545 тыс. кв. метров, включая 100 тыс. кв. метров по программе социальной ипотеки.

Татарстан сохраняет лидерские позиции в Приволжском федеральном округе и занимает 4 место в общероссийском рейтинге после Московской области, Краснодарского края и Москвы. Примечательно, что республика уже достигла целевого показателя нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предусматривающего ввод 0,82 кв. м жилья на человека к 2030 году – текущий результат составляет 0,86 кв. м.

Рекордные показатели прошлого года (3,45 млн кв. м) и текущая динамика позволяют ожидать новых достижений в жилищном строительстве региона.

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