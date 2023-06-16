«Рубин» и «Вахитка» стартуют в Кубке России. Афиша футбольных выходных

У девчат – Кубок и Суперкубок…

В выходные футбол для казанских команд начнется рано – уже в 9.00 по московскому времени (в 11.00 по местному) на поле уфимского стадиона «Нефтяник» выйдут женские команды «Уфы» и «Рубина», чтобы определить победителя в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

В этот же день старт в Кубке России возьмет еще одна казанская команда – СШОР Вахитовского района. «Вахитке» также предстоит сыграть на выезде, но чуть позже и чуть восточнее – в 14.00 в Екатеринбурге против молодежной команды «Урала».

Пара слов о турнире: в Кубке России-2023 принимает участие 24 команды, восемь лучших коллективов женской Суперлиги начинают турнир с 1/8 финала, остальные 16 – с раунда 1/16 финала, который состоит из одной игры.

Уже известна одна пара 1/8 финала: »Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с «Рязань-ВДВ», которая в 1/16 финала прошла УОР №5 Сатурн из Московской области. Ну а «Рубин» и «Вахитку», если они победят, в следующем раунде ждут московский «Локомотив» и пермская «Звезда-2005» соответственно.

Любопытно, что в этот же день, 17 июня, состоится матч за женский Суперкубок России-2023, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», домашнем для ЦСКА. Матч примечателен тем, что на нем впервые в истории российского женского футбола будут использована система VAR, и тем, что резервным арбитром назначена рефери ФИФА из Казани Надежда Горинова, выпускница Школы футбольного арбитра Федерации футбола РТ.

…у парней – «Нэфис» против Барышева

Если не успеваете в Уфу или Екатеринбург – смотрите футбол в Казани. Тем более, что в мужском чемпионате Татарстана матч тура пройдет на стадионе «Рубин» все в ту же субботу, 17 июня: в 14.00 на поле выйдут «Нэфис» и елабужская «Алабуга», которую тренирует легенда «КАМАЗа» Владимир Барышев.

«Нэфис» с 13 очками после 6 игр возглавляет турнирную таблицу Чемпионата РТ-2023, «Алабуга» с 10 очками после пяти игр идет на пятом месте – о плотности команд в верхней части таблицы мы уже писали. Однако у елабужской команды проблема: опытные игроки, составляющие костяк «Алабуги» и выступающие за нее на любительских условиях, редко в оптимальном составе собираются на выездные матчи.

Чемпионат Татарстана. Положение команд на 16 июня

Что касается «Нэфиса», то у его игроков хороший стимул: со дня на день в Казань должен прибыть Гекдениз Карадениз, без пяти минут главный тренер возрожденного «Рубина-2». А о том, что «Рубин-2» создается на базе «Нэфиса», нынче не писал только ленивый.

Из остальных четырех матчей 7-го тура стоит выделить противостояние в Чистополе и битву андердогов в Набережных Челнах.

В Чистополе в субботу местный «Труд» примет бугульминский «ТатГрад». На старте турнира чистопольцы отобрали очки у трех команд нынешней первой тройки – «Нэфиса», «Максата-Казэнерго» и «Элмета», и близки к тому, чтобы поменять золото-серединное 6-е место на более высокое. Но для этого надо побеждать. «ТатГрад» же только в прошлые выходные одержал первую победу в чемпионате и горит желанием оторваться от тройки аутсайдеров.

Ну а в Челнах «КАМАЗ» и казанское «Динамо» будут играть за то, чтобы не быть последними после 7-го тура. У «Динамо» пока вообще ни одного очка нет, хотя сыграно уже шесть матчей, а «КАМАЗа» в активе – всего одна ничья после пяти игр.

Полное расписание матчей 7-го тура, а также расписание, таблицы и результаты матчей остальных футбольных турниров Республики Татарстан, можно посмотреть на официальном сайте Федерации футбола РТ.