За сезон «Рубин» заработал 554 млн рублей

Казанский футбольный клуб «Рубин» по итогам прошедшего сезона получил 554 миллиона рублей призовых. Согласно данным Metaratings, команда заработала 525 миллионов рублей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и еще 29 миллионов в Кубке России. Лидером по призовым стал санкт-петербургский «Зенит», получивший 1,37 миллиарда рублей.

«Рубин» занял восьмое место в чемпионате России, набрав 42 очка. В Кубке России казанская команда не смогла выйти из группы, заняв последнее место в группе с московским «Локомотивом», «Ростовом» и екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Рубин» закончил 2023 год с чистым убытком в размере 236,4 миллиона рублей, что значительно меньше по сравнению с убытком в 1,16 миллиарда рублей годом ранее. Выручка клуба сократилась с 2,47 миллиарда рублей до 2,14 миллиарда.