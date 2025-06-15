«Рубин» может подписать форварда «Урала»

«Рубин» в случае продажи Мирлинда Даку может подписать форварда Мартина Секулича из «Урала», утверждает Telegram-канал «Уральская трибуна». 26-летний хорватский нападающий выступает в Первой лиге с августа 2024 года – он перешёл из болгарского «Ботева» за 150 тысяч евро. В 23-х играх чемпионата Секулич забил 14 голов и дважды ассистировал партнёрам, а ещё два мяча легионер занёс в актив в стыковых матчах с «Ахматом».

Большую часть карьеры нападающий провёл в хорватской Первой лиге, где выступал за «Драговоляц», «Осиек» и «Рудеш». Летом 2022 года «Ботев» выкупил игрока за 250 тысяч евро. За болгарский клуб он отыграл 72 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 1,2 млн евро.