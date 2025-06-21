«Рубин» может укрепиться игроком из расформированных «Химок»

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Спорт
21 июня 2025  20:09
Автор:
Эдгар Витковский

Полузащитник Лукас Вера, получивший статус свободного агента после расформирования ФК «Химки», может продолжить карьеру в «Рубине». По данным «Чемпионата», на аргентинского футболиста всерьёз претендует «Локомотив», но москвичи испытывают трудности в переговорах. У легионера же есть несколько вариантов продолжения карьеры – в «Рубине» и ряде зарубежных клубов.

Вера выступает в РПЛ с 2022 года, когда он перешёл из аргентинского «Лануса» в «Оренбург», а спустя два года «Химки» выкупили футболиста за 1 млн евро. За три сезона полузащитник отыграл в РПЛ 85 матчей, забил 10 голов и 16 раз ассистировал партнёрам.

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