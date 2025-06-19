«Рубин» может усилиться игроком сборной Гондураса

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Спорт
19 июня 2025  13:12
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» может приобрести 27-летнего центрального защитника сборной Гондураса Дениля Мальдонадо, сообщает журналист Лоренсо Лепор в своей социальной сети. По данным инсайдера, контракт с игроком уже согласован, а его переход обойдётся в 800 тысяч евро.

Защитник с января 2024 года выступает за румынскую «Университатю» из Крайовы. Изначально Мальдонадо перешёл на правах аренды, а в январе 2025 клуб выкупил его за 500 тысяч евро. В Суперлиге он суммарно провёл 48 матчей, отличился шестью голами и результативной передачей. За сборную Гондураса защитник отыграл 37 встреч и забил гол в ворота Кубы в игре Лиги наций КОНКАКАФ. Трансферная стоимость Мальдонадо оценивается в 1,8 млн евро.

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