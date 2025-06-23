«Рубин» нацелился на форварда из чемпионата Албании

«Рубин» может подписать 24-летнего нападающего албанского «Динамо» Батона Забергья, сообщает в своих социальных сетях инсайдер Арлинд Садику. Недавно футболист, заигранный за молодёжную сборную Косово, получил гражданство Албании. По данным журналиста, «Динамо» запрашивает за игрока 2,5 млн евро при рыночной стоимости в 1 млн.

Забергья выступает в чемпионате Албании с 2023 года. За «Динамо» он провёл 77 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и 15 раз ассистировал партнёрам. Минувший сезон стал самым результативным в карьере игрока: 15 голов и 10 передач в чемпионате и Кубке Албании. «Динамо» при этом завершило чемпионат за пределами тройки.