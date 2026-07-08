«Рубин» объявил расписание на стартовые девять туров РПЛ

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Спорт
8 июля 2026  00:35

Казанский футбольный клуб обнародовал график игр на первую треть чемпионата России сезона-2026/27. Первый тур команда проведёт дома – 26 июля на «Ак Барс Арене» соперником будет «Краснодар».

Затем подопечных ждёт серия выездов: в Тольятти против «Акрона» (1 августа), в Ростов-на-Дону с «Ростовом» (15 августа), в Калининградскую область с «Балтикой» (24 августа), а также в Москву на матчи с ЦСКА (12 сентября) и «Родиной» (16 сентября). Дома «Рубин» сыграет с «Оренбургом» (9 августа), махачкалинским «Динамо» (30 августа) и «Ахматом» (7 сентября). Все даты – предварительные.

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«Рубин» объявил расписание на стартовые девять туров РПЛ
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