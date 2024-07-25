«Рубин» отгрузил четыре мяча бывшему вратарю

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Спорт
25 июля 2024  10:41
Автор:
Эдгар Витковский
Автор фото: rubin-kazan.ru

Конец минувшей недели ознаменовался стартом чемпионата РПЛ. Лига пополнилась двумя абсолютно новыми участниками - «Акроном» из Тольятти и махачкалинским «Динамо», «Зенит» почти переманил из «Спартака» форварда Александра Соболева, а «Химки» собрали возрастной ростер футболистов. «Рубин» провел скромную трансферную кампанию, однако уже в первом туре одержал результативную победу.

Старт сезона казанцы проводили в Нижнем Новгороде, где параллельно запустили турнир внутри турнира - Кубок Волги. Идея локальных дерби развивается в российском спорте не первый год. Например, в хоккее противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» подается под брендом «Зеленое дерби», а на протяжении нескольких сезонов клубам даже вручался переходящий Кубок чак-чака. Не нуждаются в отдельном представлении и футбольные дерби уровня ЦСКА - «Спартак» или «Дерби столиц» между «Зенитом» и «Спартаком».

Особую принципиальность носит противостояние между «Рубином» и «Крыльями Советов», получившее негласное название «Волжское дерби». В сезоне-2024/25 в РПЛ выступят сразу четыре клуба из городов, расположенных на берегах великой реки, - «Рубин», «Крылышки», «Пари НН» и «Акрон». Креативщики решили «доесть» этот сюжет и упаковать очные матчи между командами в бренд "Кубок Волги». Символический трофей достанется тому, кто наберет больше всего очков в личных встречах.

Нынешний сезон - далеко не первый в российском футболе, когда в РПЛ представлены сразу несколько клубов с волжских берегов. В 2011 - 2014 годах компанию «Рубину» и «Крыльям» составляла «Волга» из Нижнего, в 2005 - 2006-м и в 2008-м - ярославский «Шинник», а в 2002 - 2004 годах было аж по три клуба. В первом случае - «Сокол» из Саратова, «Ротор» из Волгограда, «Крылья» и «Шинник», а затем на смену «Соколу» пришел «Рубин». Но в то время в российском спорте еще было не принято думать о нестандартных маркетинговых решениях.

Итак, дебют в Кубке Волги «Рубин» начал с победы, хоть и пропустил первым, причем довольно рано - уже на третьей минуте. Казанцы в точности повторили сюжет последнего гостевого контрольного матча с «Локомотивом», где пропустили первыми, но вырвали победу (4:3). Отыгрываться в Нижнем Новгороде «Рубин» начал стремительно - в ответной атаке Мирлинд Даку замкнул пас на дальней штанге. А к перерыву гости вели с комфортным счетом 3:1 после голов Александра Зотова и Валентина Вада.

Во втором тайме «Рубин» на чуть-чуть отдал инициативу и позволил нижегородцам сократить разрыв до минимума. Но в концовке команда Рахимова прибавила в оборотах, и Дмитрий Кабутов зафиксировал итоговый счет, 4:2. Примечательно, что все четыре гола казанцы отправили в ворота своего бывшего голкипера. Никита Медведев выступал за «Рубин» на протяжении двух лет, но провел всего 8 матчей. Далее были два сезона в «Ростове», и нынешним летом, когда казанцы выкупили у «Пари НН» основного голкипера Артура Нигматуллина, Медведев оказался в Нижнем.

В межсезонье «Рубину» удалось сохранить костяк команды. Причем даже оскандалившийся на Евро-2024 нападающий Мирлинд Даку вернулся в Казань в хорошей форме и уверенно подтвердил свой статус лидера атаки.

Впервые за период работы Рашида Рахимова «Рубину» удалось отличиться четыре раза за игру. Столько же в этом туре забил «Зенит», но пропустил при этом ноль. Уже во втором туре соперники встретятся в Казани, что будет хорошим экзаменом для «рубиновых».

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