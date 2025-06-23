«Рубин» представил соперников по контрольным матчам

«Рубин» опубликовал график контрольных матчей на летних сборах–2025. Казанцы проведут четыре игры: одну с клубом РПЛ и три – с командами Первой лиги. 28 июня «Рубин» встретится с КАМАЗом, 3 июля соперником станет «Енисей», 6-го числа казанцы сыграют с «Сочи», а 12 июля состоится матч с «Уралом». Время начала матчей, а также их локация не уточняются.

Последний раз «Рубин» проводил контрольный матч с КАМАЗом в июне прошлого года и победил 2:1. С «Енисеем» контрольная игра состоялась 7 июля 2024 года и завершилась победой казанцев, 3:1. Последний контрольный матч с «Сочи» датирован 18 февраля этого год, «Рубин» вновь оказался сильнее, 2:0. С «Уралом» команда Рашида Рахимова встретилась в марте в Кубке России и уступила 0:1.