«Рубин» продлил контракт с Угочукву Иву

«Рубин» объявил о продлении контракта с 25-летним опорным полузащитником Угочукву Иву. Новое соглашение с игроком сборной Армении будет действовать до лета 2028 года.

Иву присоединился к казанцам в июле 2023 года – его трансфер из «Урарту» обошёлся «Рубину» в 600 тысяч евро. С того момента опорник провёл за клуб из столицы РТ 63 матча, забив по голу в РПЛ и Кубке России. Таким образом, в составе «Рубина» осталось шесть игроков, чьи контракты истекают летом 2026 года. Это вратарь Артур Нигматуллин, защитник Константин Нижегородов, полузащитники Никита Васильев, Александр Зотов и Олег Иванов и Александр Ломовицкий.