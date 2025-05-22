«Рубин» проведёт тематический матч

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Спорт
22 мая 2025  19:32
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» анонсировал мероприятия, которые пройдут в рамках матча 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» – встреча будет посвящена Дню химика. Казанский клуб выйдет на матч в специальной форме, на неё нанесут имена крупнейших отечественных химиков и представителей казанской химической школы.

Для болельщиков анонсирована тематическая шоу-программа: научно-химический квест с несколькими станциями, квиз и химическое шоу на площади перед ареной.

Отметим, что матч между «Рубином» и «Оренбургом» не внесёт перестановок в турнирную таблицу. Казанцы гарантировали себе 7-е место в чемпионате, а «Оренбург» досрочно вылетел из РПЛ с 15-й строчки.

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