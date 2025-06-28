«Рубин» разошелся вничью с КАМАЗом в первом предсезонном матче

«Рубин» провёл первый контрольный матч на предсезонных сборах-2025: команда Рашида Рахимова на клубной базе в татарстанском дерби принимала КАМАЗ. Казанцы открыли счёт на 26-й минуте – ворота гостей распечатал воспитанник «Рубина» Дмитрий Прохоров. Команда Первой лиги ответила голом на 78-й минуте, его автором стал Давид Караев.

Казанцы впервые с марта 2023 года разошлись вничью с КАМАЗом, тогда команды встретились в матче Первой лиги (0:0). Затем соперники дважды проводили спарринги и оба раза сильнее был «Рубин» (5:1, 2:1).