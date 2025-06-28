«Рубин» разошелся вничью с КАМАЗом в первом предсезонном матче

news_top_970_100
Спорт
28 июня 2025  20:52
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» провёл первый контрольный матч на предсезонных сборах-2025: команда Рашида Рахимова на клубной базе в татарстанском дерби принимала КАМАЗ. Казанцы открыли счёт на 26-й минуте – ворота гостей распечатал воспитанник «Рубина» Дмитрий Прохоров. Команда Первой лиги ответила голом на 78-й минуте, его автором стал Давид Караев.

Казанцы впервые с марта 2023 года разошлись вничью с КАМАЗом, тогда команды встретились в матче Первой лиги (0:0). Затем соперники дважды проводили спарринги и оба раза сильнее был «Рубин» (5:1, 2:1).

news_right_column_240_400
Новости
«Рубин» разошелся вничью с КАМАЗом в первом предсезонном матче
Татарстанский борец победил на Всероссийском Сабантуе в Вятских Полянах
7 причин пойти на VK Fest
В парке «Урам» знакомили желающих с карьерными возможностями в Росгвардии
Максим Марушев продолжит карьеру в «Нефтянике»
Октябрятский значок - символ духа победителей
В Казани пройдет уникальное антимошенническое уличное шоу «ЗАМОЧИ МОШЕННИКА»
Гороскоп на неделю со 30 июня по 6 июля 2025 года